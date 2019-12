Prajem vám, aby Vianoce obrátili váš život naruby

Zvykneme hovoriť, že Vianoce sú sviatky pokoja. Nie sú! Sú protestom proti tomu, že vždy znova sa necháme vo svojom živote vtiahnuť do konfliktov a zrádzame myšlienku pokoja.

Preto slávime Vianoce. Chceme sa spolu vzbúriť proti tejto našej ľudskej slabosti a zvolať, že ako ľudia potrebujeme pokoj a mier.

Zvykneme hovoriť, že Vianoce sú sviatky svetla. Nie sú! Sú protestom proti tomu, že tma okolo nás sa rozrastá. Kde je dnes svetlo známosti o Božej láske v Kristovi, čo sa zjavila na Vianoce? Pohlcuje ho tma hoaxov a alternatívnych faktov. Žiaľ často práve v podaní tých, čo sa zaklínajú kresťanstvom. Azda preto sa dotýkame Vianoc. Nechceme sa zmieriť s tmou nevedomosti. Chceme znova spolu počuť ten protestný hlas proroka: „Ľud, čo kráča vo tmách, uvidí veľké svetlo, nad tými, čo bývajú v krajine temnoty, zažiari svetlo.“

Zvykneme hovoriť, že Vianoce sú sviatky hojnosti. Nie sú! Sú protestom proti chudobe. Uvedomujeme si, že náš blahobyt sa pohybuje na veľmi krehkej hranici udržateľnosti. Nemôžeme nevidieť, že aj naša spoločnosť začína trpieť nedostatkom sociálnej súdržnosti. Bohatí sú stále bohatší a chudobní stále chudobnejší. Vlastnou spotrebou zaťažujeme planétu. Azda preto nás oslovuje posolstvo Vianoc. Chudoba a jednoduchosť vianočného príbehu je protestom proti myšlienke, že moc a bohatstvo zachraňuje.

Zvykneme hovoriť, že Vianoce sú sviatky rodiny. Nie sú! Sú protestom proti tomu, že ideál rodiny sa nám rozpadáva. Sú priznaním našej bezradnosti, že obraz rodiny našich rodičov a starých rodičov je pre generáciu našich detí už len ikonou, len akousi dobromyseľnou pripomienkou, že kedysi to bolo tak a bolo to azda dobré. Betlehemská rodina je rodina v kríze. Jozef zisťuje, že dieťa nie je jeho. Chce sa potichu so svojou snúbenicou rozísť. To všetko v hektike veľkej migrácie tej doby. Posolstvo Vianoc je vlastne tým najúprimnejším sklonením sa ku všetkým, čo zápasia o svoje vzťahy. Azda preto túžime počuť vianočný príbeh vždy znova.

Na Vianoce sa v kostoloch číta text proroka Izaiáša. Sú to slová plné kontrastov. Hovorí sa v nich ako tmu vystrieda svetlo. Palicu otrokára nahradí jasot a sloboda. Pochodujúcu vojenskú obuv, pod ktorou sa otriasa zem vymení pokoj a mier. Krvou zmáčané odevy bojovníkov ustúpia právu a spravodlivosti. Skorumpovaní vládcovia odídu z trónu a vlády sa ujme knieža pokoja.

Prajem vám, aby ste na Vianoce prežili tento protest a dokázali sa postaviť proti nepokoju, lži, chamtivosti a neláske vo vlastnom živote. Lebo to je skutočný zmysle a moc Vianoc: vrátiť nášmu životu jeho rýdzu ľudskosť.

Požehnané Vianoce 2019 a šťastlivý Nový rok 2020 vám praje

Ondrej Prostredník

(Grafika: Olev Korolev)