Biskup pomohol utečenkyni. Pôjde za to do väzenia.

Myslíte, že pomáhať ľuďom treba aj za cenu porušenia zákona? Kresťanská tradícia má vo svojej DNA aj čosi, čo by sme dnes nazvali občianska neposlušnosť.

Je odvodená od konania Ježiša z Nazareta, ktorý pranieroval zvláštnu morálku svojej doby. Problém videl v tom, že niektoré zákony používali ľudia ako dôvod na neposkytnutie pomoci iným ľuďom.

V biblických textoch je niekoľko príbehov, podľa ktorých sa Ježiš dostal do konfliktu so strážcami zákonov. Bolo to preto, lebo ich neváhal porušiť, keď bolo treba pomôcť ľuďom. Poukazoval tým na ich absurdnosť.

K tejto tradícii sa nedávno prihlásil 84 ročný nórsky biskup na dôchodku Gunnar Stålsett. Nelegálne zamestnal eritrejskú utečenkyňu, ktorej úrady zamietli žiadosť o azyl. Prokurátor žiada, aby bol odsúdený na 45 dní väzenia.

Stålsett bol v roku 1977-79 predsedom nórskej politickej Strany stredu a poslanec. V rokoch 1985-93 bol generálnym tajomníkom Svetového luteránskeho zväzu, neskôr biskupom diecézy Oslo a tiež členom výboru Nobelovej ceny.

V reakcii na obvinenie povedal, že je to prejav jeho občianskej neposlušnosti a dodal: „Som ochotný prijať trest. Je ničím v porovnaní s tým, čo zažívajú imigranti bez dokladov celé desaťročia v Nórsku. Každý deň prežívajú v strachu.” Stålsett chce, aby zákon o zamestnávaní imigrantov bol zmenený a označil ho za nemorálny, pretože osoby, ktorým bola zamietnutá žiadosť o azyl necháva uviaznuté v Nórksu bez možnosti legálne pracovať a bývať, bez prístupu k zdravotnej a sociálnej starostlivosti.

V Nórsku tak už niekoľko mesiacov diskutujú o tom, či je treba trestať tých, ktorí ľuďom na okraji spoločnosti pomáhajú aj za cenu porušenia zákona a prejavujú tak občiansku neposlušnosť a poukazujú na zlé zákony.

Na Slovensku nás zamestnáva iná diskusia. Je o ľuďoch, čo chcú vymýšľať zákony, aby nemuseli pomáhať tým na okraji spoločnosti. A žiaľ aj o tom, či môžu bez trestu zostať tí, ktorí ľudí na okraji spoločnosti označujú za parazitov, odopierajú im pomoc a neváhajú siahať po podnecovaní rasovej nenávisti.