Referendum o rodine chcelo siahnuť na základané práva a slobody

O základných práva a slobodách sa nehlasuje. Základné práva a slobody jednoducho majú byť spoločenským štandardom. Aj preto považujem za neprípustné, aby sme v súvislosti s voľbami a možnými povolebnými koalíciami diskutovali o tom, či niekomu jeho základné práva a slobody priznáme alebo nie.

Dnes si pripomíname 5. výročie tzv. referende za ochranu rodiny. Práve toto referendum a rozhodovanie Ústavného súdu o jeho otázkach potvrdilo, že právna ochrana spolužitia osôb rovnakého pohlavia je otázkou týkajúcou sa základných práv a slobôd. Uznesenie súdu poukázalo na to, že organizátori formuláciou minimálne jednej z otázok zakrývali svoju snahu siahnuť na základné práva a slobody niektorých občanov.



Aj voči zostávajúcim otázkam dvaja sudcovia formulovali odlišné stanoviská k nálezu Ústavného súdu. Sudca Lajos Mészáros v závere svojho odlišného stanoviska uviedol, že rozhodovanie o všetkých otázkach referenda "bolo prvou možnosťou ústavného súdu nastaviť povahu tohto konania do budúcnosti, a to až tým spôsobom, aby nemohol byť referendami prekresľovaný ústavou daný charakter štátu, ale ani podoba demokracie, a v neposlednom rade aby nemohol byť deformovaný citlivý koncept ľudských práv a základných slobôd."

Sudca Ladislav Orosz okrem iného vyjadril odlišné stanovisko k otázke smerujúcej k zákazu adopcií detí pármi rovnakého pohlavia, keď napísal: "Táto otázka je totiž podľa môjho názoru minimálne v nepriehľadnuteľnom napätí s takými ústavnými princípmi, ako sú ochrana prirodzených práv človeka, zákaz diskriminácie, ako aj princíp demokratického štátu."

Jedna otázka teda bola v rozpore s ústavou garantovaným právom na ochranu základných práv a slobôd. V prípade ďalších otázok zaznel odlišný právny názor dvoch sudcov, v ktorom sa rozličným spôsobom vyjadrili, že referendum ako také, resp. viaceré jeho otázky sa týkali základných práv a slobôd.

To pri dnešnom neslávnom výročí referenda z roku 2015 považujem za dôležitejšie poznanie, než skutočnosť, že referendum bolo pre nízku účasť neplatné. Je to poznanie, že v prípade právnej ochrany spolužitia párov rovnakého pohlavia hovoríme o základnom práve, ktoré dodnes Slovenská republika svojim občanom negarantuje.



Základné práva a slobody slušná spoločnosť garantuje a nerobí z nich predmet politického kupčenia.

Spolu s veľkou skupinou teológov ako aj osobností občianskej spoločnosti sme pred referendom vydali stanovisko, ktoré aj dnes vnímam ako aktuálne. Preto si dovoľujem pripomenúť ho.

1. Etické zásady spoločnosti sú výsledkom zložitého procesu interpretácie historických skúseností a deklarovaných ideálov. Uvedomujeme si, že občianska spoločnosť s rastúcim bohatstvom kultúrnych a náboženských tradícií musí vedieť vytvoriť priestor pre spolužitie rôznych etických zásad. Tento priestor však nemožno tvoriť hlasovaním v referende. Ako stabilný a bezpečný priestor pre všetkých ľudí dobrej vôle môže vzniknúť len v procese trpezlivej diskusie o rôznych interpretáciách ľudských dejín.

2. Referendum je misijne kontraproduktívne a kompromituje zvesť evanjelia Ježiša Krista v očiach spoločnosti. Poslaním kresťanov je šírenie zvesti, ktorá je ponukou pre každého človeka. Tento nástroj slúži na prezentovanie hodnôt, ktoré dokážu transformovať spoločnosť len vtedy ak si ľudí získajú na základe ich slobodného rozhodnutia. Cesta skratiek a autoritatívnych rozhodnutí v prospech kresťanských hodnôt sa už viackrát v minulosti ukázala ako zlá a poškodzujúca samotnú vec Kristovho evanjelia.

3. Rany spoločnosti nemôže zaceliť strach a nenávisť. Uvedomujeme si, že naša spoločnosť čelí mnohým výzvam, v ktorých ako kresťania zlyhávame. Kríza rodinných hodnôt je jednou z nich. Túto ranu však nemôže zaceliť presúvanie zodpovednosti na iných a účelové pestovanie strachu a odporu voči ľuďom a skupinám, ktoré sa nám javia ako príčina problémov. Tieto rany môže zaceliť len odvaha porozumieť procesom, ktoré sa v našej spoločnosti odohrávajú a hľadať láskavé riešenia na preklenutie rozdielov.

V Bratislave, 30. januára 2015.“

Ondrej Prostredník

teológ a publicista

kandidát koalície PS/SPOLU