Pán Kuffa, prezidentka nie je vedúca pošty

To, že ste včerajšie zhromaždenie pred úradom vlády vyhlásili za modlitbu je perfídny trik. Vaša reč nebola kresťanskou kázňou. Bola to politická úvaha o vzťahu náboženstva a štátu. A úplne nesprávna úvaha.

Povedali ste v nej, že náboženstvo je nad každú politickú stranu. Ako môžete takú hlúposť vypustiť z úst na verejnom zhromaždení? Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo. Tak si to môžete prečítať hneď na začiatku ústavy.

Dobre, možno ste to mysleli tak, že úloha náboženstva v spoločnosti má byť nadstranícka. Ale práve svojim vystúpením na zhromaždení, ktoré ste vyhlásili za náboženské, ste vyzdvihovali konkrétne štyri politické strany. Sám ste popreli nadstraníckosť náboženstva, o ktorej ste hovorili.

Úplne v rozpore s Ústavou SR ste úrad prezidentky predstavovali dehonestujúco ako vedúcu pošty. Hlavou Slovenskej republiky je prezidentka. Zastupuje Slovenskú republiku navonok, dojednáva a ratifikuje medzinárodné zmluvy. To si láskavo prečítajte v ústave a rešpektujte to. A nemýľte ľudí svojimi diletantskými politologickými úvahami.

A ešte jedna vec. Pri odmietaní Istanbulského dohovoru ste sa odvolávali na vôľou 75% občanov Slovenska. Mali ste na mysli vyhlásenie predstaviteľov cirkví, ktorým žiadajú odstúpenie SR od Dohovoru. Vraj prezidentka to musí poslúchnuť, lebo ju volila len štvrtina národa a predstavitelia cirkví reprezentujú tri štvrtiny národa.

Tak teda si to povedzme. Koľkí občania SR volili katolíckych biskupov, prosím? Čo za obludné zmiešavanie parlamentnej demokracie, slobodných volieb so systémom unitárnej absolutistickej monarchie Vatikán to tu robíte? Katolíckych biskupov menuje a odvoláva pápež, ktorý ani nie je občanom SR, ale hlavou cudzieho štátu.

Ak sa zasa raz niekedy budete pokúšať o politologické úvahy o vzťahu náboženstva a politiky pred Úradom vlády, zopakujte si Ústavu SR. A hlavne pozvaniami k modlitbe nezakrývajte svoju snahu ovplyvňovať voľby. Ak chcete robiť politiku, robte politiku a neskrývajte sa za biskupovu sutanu.