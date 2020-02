Po Matovičovom chrbte sa do parlamentu šplhajú fundamentalisti

Igor Matovič je skokan volebných prieskumov. Mnohým protikorupčným voličom však uniká, že kandidátka OĽANO je vystužená aj silnou skupinou mien z Kresťanskej únie.

Vadia vám hlasovania Kotlebovcov so Smerom? Nuž v podaní možných poslancov z KÚ sa celkom iste dočkáte spoločných hlasovaní OĽANO s ĽSNS. Posadnutosť presvedčením, že interrupcie treba zakázať za každú cenu, alebo aspoň sprísniť, nie je jediná téma, ktorá týchto politikov spája. Spoločne sú tiež presvedčení, že ľudia s menšinovou sexuálnou orientáciou nesmú mať právo na rodinný a súkromný život. No a to ako dokážu byť svorne paralyzovaní strašiakom dženderizmu a dlhé hodiny fantazírovať o zle z Istanbulu ich iste ešte pohne k nejednému spoločnému hlasovaniu.

Kresťania v politike môžu byť nositeľmi zmierenia a tolerancie. OĽANO sa však stáva výťahom k moci pre takých kresťanov, ktorí kvôli svojim fundamentalistickým názorom zrádzajú hlavný prúd európskej kresťanskej politiky hlásajúcej toleranciu a rešpekt k ľudským právam. Tam totiž veľmi rýchle narazili na to, že príčetná moderná kresťanská politika o akú sa dnes usiluje aj KDH, si za predlohu zákonov nemôže brať ustanovenia cirkevného katechizmu o sexuálnej morálke.

Pripomeňme si aj to, že KÚ je strana, ktorá nevznikla tak ako by politická strana alebo hnutie malo vzniknúť. Teda budovaním členskej základne zdola, zberom minimálne 10.000 podpisov a všetkými krokmi, ktoré sú potrebné pre založenie novej strany. Kresťanská únia vznikla len pár mesiacov pred európskymi voľbami minulý rok prevzatím existujúcej strany Nezávislé fórum. Aj to je pre mňa varovný signál, že ľudia združení okolo tejto strany, ktorí sa tak radi označujú za zásadových kresťanov, majú zvláštny vzťah k pravidlám politickej súťaže.

Ich skutočným cieľom v politike je presadenie zákazu interrupcií, znemožnenie prijatia zákona o životných partnerstvách pre všetkých a množstvo ďalších bodov, ktoré by Slovensko v štandardoch dodržiavania ľudských práv posunuli o 30 rokov späť.

Anna Záborská, predsedníčka Kresťanskej únie rada hovorí o tom, že kresťanská politika na Slovensku je v kríze. V tom s ňou naplno súhlasím. Je v kríze preto, lebo kresťania v slovenskej politike zabudli, že Slovensko nie je cirkevným štátom, ale domovom veľkého množstva rozmanitých ľudí, veriacich a stále väčšieho počtu neveriacich, ktorí tu chcú žiť v slobode a dôstojnosti.

Kresťanské hodnoty v politike majú miesto do tej miery do akej sú zlučiteľné s rešpektom k sekulárnemu charakteru štátu a k ľudským právam a priznávajú ich každému bez rozdielu. Predstava, že v hodnotových otázkach sa menšina musí prispôsobiť väčšine nie je kresťanskou hodnotou v politike. Kresťanskou hodnotou v politike je rešpektovanie ľudí v ich rozmanitosti a priznanie základných práv každému, bez ohľadu na jeho náboženské vyznanie, kultúrny a etnický pôvod, či sexuálnu orientáciu.

To je kresťanská politika, ktorú chcem v parlamente robiť a o ktorej podporu sa u vás uchádzam.

Ondrej Prostredník

teológ a publicista

kandidát koalície PS/Spolu