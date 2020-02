Porazí kuffokracia demokraciu?

Kuffova apokalyptická teológia hoaxov ovládla parlament. Síce na poslednú chvíľu, ale predsa sa Mariánovi Kuffovi a jeho kabinetu podarilo vytúžené víťazstvo.

Jeho fanatické náboženské presvedčenie o zle z Istanbulu si osvojila ústavná väčšina poslancov. To, že to urobili v rozpore so zákonom, je len malý detail. Poviem to ironicky: V dobe blížiaceho sa apokalyptického konca morálky sa predsa nebudeme zdržiavať nejakými 30-dňovými lehotami. Súdny deň volieb je totiž v tomto apokalyptickom príbehu známy.

Je to hrozné, ale treba si to povedať na rovinu. Ak si nikto kladie otázku, či má cirkev vplyv na politiku, tak včera dostal jasnú odpoveď. Áno. Náboženská argumentácia proti Dohovoru Rady Európy včera získala ústavnú väčšinu.

Mnohí kolegovia hovoria, že je to výsledok dezinformácií a hoaxov, ktorým uverili aj viacerí poslanci parlamentu. Áno, môžeme to nazvať aj hoaxami. Nemal by nám však uniknúť fakt, že tieto hoaxy s plnou vážnosťou za svoje náboženské presvedčenie a svoje učenie vydávajú svorne všetky cirkvi na Slovensku.

Ako to teda je? Sú cirkvi šíriteľmi hoaxov? Ak áno, tak je asi každému zrejmé, že toto šírenie sa nedá zastaviť tak jednoducho, ako keď Facebook včera vypol stránku Kulturblogu.

Ak si kladiete otázku, prečo katolícka cirkev nezakročí ráznejšie proti Kuffovi, odpoveď je jednoduchá. Vadí im len Kuffovo miešanie sa do politiky. Jeho kázne proti zlu z Istanbulu však naplno podpisujú. Pre nich to nie sú hoaxy. Kuffa v tejto téme nehovorí nič iné ako hovoria oficiálne vyhlásenia cirkví. Nielen katolíckej, ale aj všetkých ostatných na Slovensku. Ibaže on to hovorí pútavým jazykom apokalyptického kazateľa. Nemôžu ho zastaviť. Popreli by sami seba. Kuffa je najvýrečnejším hlasom ich teológie.

To je skutočný dôvod, pre ktorý tak vysoký počet poslancov odmieta medzinárodný dohovor o predchádzaní násiliu na ženách. Cirkev a ich teologická argumentácia je pre nich väčšou autoritou ako argumentácia odborníkov, aj tých slovenských, ktorí Dohovor pripravili.

Čo sa s tým dá robiť?

Vidím dve úlohy. Tá prvá je domáca úloha teológov a tých, čo vzdelávajú budúcich farárov na teologických fakultách. Keď ide o teologické názory na človeka mali by slovenskí teológovia odložiť učebnice spred dvoch storočí a začať čítať súčasnú svetovú teológiu. Dozvedeli by sa, že rozlišovanie medzi pohlavím a rodom vôbec nie je nič nové ani nebezpečné a že biblické texty sú plné príbehov, ktoré hovoria o ženách preberajúcich na seba mužské roly a naopak. Napr. príbeh o Noémi hovorí o tom, ako na seba prevzala otcovskú rolu. Možno by potom boli odolnejší voči hoaxom, podľa ktorých oddelenie pohlavia a rodu je proti Bohu a spôsobí koniec sveta.

Tá druhá úloha je v rukách politikov. Ich rozhodovanie má byť nábožensky neutrálne. Pri všetkej úcte k náboženským názorom, aj tým prekonaným a zjavne protirečiacim súčasnému vedeckému poznaniu, musia svoju lojalitu voči vlastnej konfesii nechať pred dverami parlamentu.

Ondrej Prostredník

teológ a publicista

kandidát koalície PS/Spolu