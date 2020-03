Hlas ľudskosti na EÚ-tureckej hranici nesmie stíchnuť

Ľudia sa vždy stávajú nástrojom politických súbojov. Je však nanajvýš bezcharakterné, keď si politici vyberajú za nástroj svojich zápasov práve tých najzraniteľnejších ľudí.

To sa v posledných dňoch deje na hraniciach Turecka a Európskej únie. Pred očami celého sveta tam dochádza k pošliapavaniu dôstojnosti a práv veľkého počtu ľudí. Sú to ľudia na úteku pred násilím a chudobou.

Pred voľbami sa u nás veľa hovorilo o tom, ako ľudia stratili dôveru v štát. Predstavte si seba v situácii stokrát horšej, keď už nikto a nič nedokáže obnoviť vašu dôveru v štát, ktorého ste občanmi. To sú ľudia, ktorí sa rozhodujú odísť z vlastnej krajiny. Už dávno stratili akúkoľvek dôveru v systém. Sú to ľudia, ktorí sú zúfalí z toho, že vo svojej dedine a meste nedokážu zabezpečiť čo i len o trochu lepšiu budúcnosť pre svoje deti a pre seba. Sú to ľudia bez zázemia, bez právnej ochrany, bez prostriedkov, vydaní napospas iným. Áno sú to ľudia zúfalí, ktorí robia zúfalé veci. Čo by ste urobili vy na ich mieste?

To, čo môžeme urobiť teraz a tu je predovšetkým odmietnutie politizácie celej situácie. Ide v prvom rade o pomoc ľuďom v zúfalej situácii. Správy o násilí voči ľuďom a žiaľ aj deťom a mladistvým, ktorí sa pokúšajú prekročiť hranice z Turecka smerom do EÚ sa množia a majú alarmujúcu podobu. Rešpekt voči ľudskej dôstojnosti je základom, na ktorom stojí naša civilizácia a ani hrozba ďalšej migračnej krízy z nás nesmie urobiť bezcitné bytosti, ktoré pre strach potlačia svoju ľudskosť.

To druhé je vyvinutie maximálneho úsilia na hľadanie riešení, ktoré rešpektujú ľudskú dôstojnosť. Vznikajúca vláda sa skladá z politických subjektov, ktoré jednohlasne zdôrazňujú odmietanie nelegálnej migrácie. Zaryto však mlčia o tom, ako sa chcú postaviť k ľudskoprávnym záväzkom Slovenskej republiky v oblasti poskytovania azylu, doplnkovej medzinárodnej ochrany a najmä k princípu solidarity medzi členskými štátmi EÚ.

Tu vyzývam vznikajúcu vládu, aby sa neuchýlila k podobnej taktike ako minulé vlády, ktoré si z migrácie urobili vďačný nástroj na vzbudzovanie strachu medzi občanmi. Je veľmi dôležité, aby politici neprepadli panike, aby triezvo hodnotili počty a reálnu situáciu a občanov na Slovensku správnymi informáciami upokojovali a nie v nich vzbudzovali strach.

V novom parlamente bude sedieť niekoľko desiatok poslancov, ktorí vo voľbách zdôrazňovali svoj záväzok voči konzervatívnym kresťanským hodnotám. Takou hodnotou, dúfam, pre nich nie je len ochrana nenarodeného života, ale aj preukázanie záujmu a solidarity s tými, ktorí chránia životy zraniteľných ľudí na úteku. Slovenská republika má účinné nástroje na to, aby sa zapojila do pomoci pri riešení tejto vznikajúcej humanitárnej krízy. Potrebná je len politická vôľa.

Vyzývam však aj predstaviteľov cirkví, aby vznikajúcej vláde a jej predstaviteľom neprestali pripomínať, že našou základnou ľudskou zodpovednosťou je pomáhať tým, ktorí sú zraniteľní. Cirkvi vo väčšine európskych krajín patria medzi aktívnych aktérov pri poskytovaní pomoci a právnych služieb utečencom a migrantom. Mnohé cirkvi už dnes poskytujú ľuďom na úteku svoje priestory na dočasné ubytovanie, stravu a ďalšiu podporu. Pracovníci cirkevných organizácií v prvej línii spolu s ďalšími humanitárnymi pracovníkmi dlhodobo upozorňujú na rastúce násilie a neľudské podmienky na hraničných priechodoch medzi Tureckom a EÚ.

Ondrej Prostredník

teológ a publicista