Fašisti si otestovali silu a trúbia do útoku

Desivá koalícia ustrašených kresťanov, pohrobkov Tisa a tých, čo myslia srdcom len na seba sa zoradila do šíku. Netrvalo to ani tak dlho.

Stačilo, aby sa v parlamente objavili témy ľudských práv. Hlasovanie nového parlamentu o správe ombudsmanky Márie Patakyovej odhalilo rozhodujúcu koalíciu v otázke ľudských práv a slobôd.

Čo spája týchto poslancov? Niektorých, čo sa do parlamentu dostali na kandidátke Kresťanskej únie a OĽANO poznám osobne. Viem, že na témy ako je spolužitie osôb rovnakého pohlavia, či interrupcie máme odlišné názory. Nikdy by som však od nich nečakal, že sa postavia proti práci niekoho, kto poukazuje na situácie, v ktorých dochádza k porušovaniu základných práv a slobôd akýchkoľvek občanov tejto krajiny, našich blížnych, ako ich zvykneme označovať v našom spoločnom náboženskom jazyku.

Nie, toto nie je prejav kresťanskej viery. Toto je prejav strachu zo slobody. Prejav vášho zvráteného presvedčenia, že všetko smeruje do záhuby a vy ste vyvolení, aby ste tento národ zachránili pred skazou. Vôbec nemáte ducha slobody a odvahy veriť, ale ducha strachu a pochybností. Darmo rozprávate o vašej pevnej viere a nádeji. Vaše skutky svedčia o absencii vašej viery v dobro a lásku a stratili ste akúkoľvek nádej v možnosť spolužitia ľudí. Neveríte v milosť a odpustenie. Vaše konanie určuje strach z trestu a preto nútite iných žiť podľa vášho presvedčenia.

Prepáčte, ale to z vás robí spojencov fašistov. Otestovali si vašu ochotu šliapať po právach a slobodách iných ľudí a teraz vás budú stále hlbšie zaťahovať do svojej pomýlenej vízie sveta. Vám to naozaj nedochádza, o čo tu ide? S ľuďmi, ktorí sa nedokážu dištancovať od hanebných ľudských zlyhaní vojnového Slovenského štátu, s ľuďmi, ktorí majú plné ústa rodiny a sami znevažujú hodnotu manželskej a partnerskej vernosti, s ľuďmi, ktorí roky kryli korupčné škandály predchádzajúcich vlád, s nimi všetkými teraz idete do boja proti ľudským právam?

Vám to nedochádza, že sa nezastavia pred ničím? Vy si myslíte, že to máte pod kontrolou, lebo máte parlamentnú väčšinu? Ale akú? Pozrite, na koho ste odkázaní, aby ste presadili svoje, z neslobodného svedomia plynúce ustrašené postoje. Čo bude teraz nasledovať, keď ste si už odskúšali svoju moc? Desím sa toho a bijem na poplach!

Ondrej Prostredník

teológ a publicista