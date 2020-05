Vaša politická vízia ma uráža, pán minister Krajčí!

Môže byť Slovensko úspešné len vtedy, keď ho budú spravovať kresťania? Túto otázku si kladiem, keď som si vypočul Váš rozhovor, ktorý ste ešte ako opozičný politik v roku 2016 poskytli pre televíziu life.tv.

V závere vyše polhodinového rozhovoru si predstavujete aké bude Slovensko, keď ho jedného dňa budú spravovať ľudia ako Vy. Na tento starší rozhovor zostrihom upozornila FB stránka „Nikdy tu nebude dobre“. Celý rozhovor je dostupný tu.

Je dobre, že úspech krajiny spájate s ľuďmi, ktorí sa nechcú iba nabaliť a niekomu niečo dohodiť. Je však nanajvýš nebezpečné, keď ako politik takýto morálny profil priznávate len ľuďom, ktorí majú rovnakú náboženskú vieru ako Vy.

Tiež som kresťan, ale nehlásim sa k entuziastickej charizmatickej spiritualite. Svoje morálne hodnoty neodvodzujem od emocionálneho zážitku „znovuzrodenia“, o ktorého dátume a podrobnostiach viem rozprávať na náboženských zhromaždeniach, aby som tým dokazoval pravosť mojej viery.

Azda ma to morálne diskvalifikuje a nie som hodný spravovať veci verejné? Prepáčte pán minister, ale urazili ste ma.

A nielen mňa. Urazili ste množstvo mojich priateľov, ktorí sa nehlásia k žiadnej náboženskej viere a poznám ich ako ľudí s vysokou morálnou integritou a ako bonus, iste nezanedbateľný pre schopnosť spravovať veci verejné, aj ako skvelých odborníkov.

A už len drobný detail – azda Vám nemusím pripomínať morálne zlyhania rôznych evanjelizátorov šíriacich Váš typ spirituality, ktorí sa nabalili na naivite svojich veriacich a žijú si v luxuse.

Slovensko je sekulárny štát. Vaša politická vízia popiera tento pilier našej ústavnosti. Ako politik samozrejme môžete byť veriaci a je úplne super, keď Vás Váš špecifický typ viery posilňuje v tom, aby ste robili to najlepšie pre túto krajinu a jej ľudí. Vôbec, podľa mňa nevadí, ak sa ku svojej viere aj verejne ako politik priznáte a poviete akou je pre Vás motiváciou. Zároveň však ako politik nemôžete rozvíjať vízie o prevzatí moci ľuďmi Vašej viery. A už vôbec by ste nemali ľudí v politike, ktorí neveria ako Vy, zaraďovať do sféry služobníkov satana. To ste totiž vo Vašom rozhovore spomínali tiež a to je vyjadrenie s veľmi nebezpečným, rozdeľujúcim a škodlivým potenciálom.

Ondrej Prostredník

teológ a publicista