Kotleba a jeho „ne-mimovládna“ teológia očkovania

Takže vo svete Mariána Kotlebu existujú „mimovládni“ teológovia. A tí odmietajú prijať interpretáciu Biblie, ktorej verí on a niektorí katolícki kňazi. To sme sa dozvedeli počas diskusie v relácii Na telo 21. júna 2020.

Ako politik opiera Marián Kotleba svoje politické vyjadrenia o apokalyptické biblické texty a odvoláva sa na interpretáciu niektorých kňazov. V jeho obraze sveta to asi budú tí „vládni“ teológovia, keďže tých „mimovládnych“ odmieta.

Aj keď jeho strana nie je vo vládnej koalícii, tento spôsob uvažovania nechcem prejsť mlčaním. V jedenej z najsledovanejších politických diskusných relácií šíri politik odmietavý názor na očkovanie a opiera ho o určitý náboženský text a jeho obskúrny výklad skupinou teológov, ktorých oddelí od tých „mimovládnych“. Predpokladám, že tým chcel naznačiť vyššiu kompetenciu teológov viazaných hierarchickou mocou cirkvi. Ich interpretácie apokalyptických textov je preto ochotný brať za základ navrhovania verejných politík v oblasti očkovania.

Po prvé, pokladám za neprípustné, aby v navrhovaní akýchkoľvek verejných politík politici motivovali svoje návrhy určitými náboženskými textami a ich interpretáciami. V pluralitnej spoločnosti je takýto prístup neudržateľný a jeho dôsledné uplatňovanie musí viesť k stále väčším spoločenským napätiam. Je množstvo náboženských textov a ešte väčšie množstvo ich interpretácií. Náboženská sloboda je individuálna sloboda a nemôže znamenať právo na presadzovanie individuálneho náboženského pohľadu na svet do verejných politík zaväzujúcich všetkých občanov. Kam až nás to môže doviesť, veľmi dobre ilustruje úsilie Mariána Kotlebu podriadiť očkovaciu politiku štátu náboženským víziám. Preto sa moderné demokracie už dávno zhodli na tom, že základom verejných politík majú byť overené, objektívne a vedecky preukázané fakty.

Po druhé, ak chce Marián Kotleba ako veriaci kresťan rozvíjať svoju vieru a teologické vedomosti (pri rešpektovaní predchádzajúceho bodu, že svoju vieru nemá zaťahovať do svojich politických návrhov), tak mám pre neho ako „mimovládny“ teológ túto správu. Zjavenie Jána, na ktoré sa vo svojom názore na očkovanie odvoláva, je doménou tých najčudesnejších vykladačov Biblie. Dôvodom je špecifický žáner tohto spisu, ktorý radíme do apokalyptiky a je plný náznakov, obrazov a ťažko zrozumiteľných vyjadrení. Marián Kotleba vo svojom videu k očkovaniu povedal: „Zjavenia Jána v Biblii jasne hovoria: Kto neprijme čip, nebude môcť obchodovať, nebude môcť predávať, nebude môcť nič.“ Text, ktorý mal na mysli, znie v ekumenickom slovenskom preklade takto: „A (šelma) pôsobí, že všetci, malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní aj otroci, prijímajú na pravú ruku alebo na čelo znak, a že nik nemôže kupovať alebo predávať, iba ten, kto má znak: meno šelmy alebo číslo jej mena.“ (Zj 13,16-17)

Tento text je narážkou na príkaz, ktorým sa dodnes doslovne riadia napríklad ortodoxní Židia, keď na svojej pravej ruke a na čele počas modlitby nosia priviazané schránky s odpisom Mojžišovho zákona, ako znamenia, ktoré vykonal Boh. Tento príkaz znie: „Uložte si tieto moje slová do srdca a do duše a priviažte si ich ako znamenie na ruku a nech sú ako znaky medzi vašimi očami.“ (Dt 11,18) Apokalyptický text zo Zjavenia Jána potom naznačuje, že príde doba, keď sa protivník Boha, satan, bude pokúšať nahradiť toto znamenie svojim znamením. Určite teda nejde o nanočipy na ovládanie ľudí, ako to chce vykladať Marián Kotleba a teológovia, ktorých sa pridŕža. Ide o vyjadrenie, v ktorom apokalyptický autor predpokladá, že zjavený Mojžišov zákon bude chcieť niekto nahradiť iným zákonom.

Teológia nie je ani mimovládna ani vládna. Je to veda, ktorá skúma to, ako ľudia uvažujú a hovoria o Bohu v náboženských textoch a v textoch a postojoch od nich odvodených. Nie je to exaktná veda a okrem toho v priebehu storočí prešla veľmi radikálnymi zmenami. Je užitočná pre spoločenstvá veriacich. Často je nápomocná aj pri vysvetľovaní a pochopení rôznych spoločenských procesov. Nikdy by však nemala mať ambíciu byť nástrojom na tvorenie politík v štátoch založených na liberálnej demokracii.

Ondrej Prostredník

teológ a publicista