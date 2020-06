Matovičova vláda začala meniť charakter sekulárneho štátu

Minister Krajniak podľahol dlhodobému a systematickému tlaku slovenských cirkví a začal prepisovať odbornú terminológiu v oblasti rodovej rovnosti. Aj toto je jeden z momentov prvých 100 dní vlády Igora Matoviča.

Aj toto je jeden z momentov prvých 100 dní vlády Igora Matoviča. Poukazuje na to, že nová vláda sa nepriznáva k poslednej nesplnenej požiadavke Novembra 89, ktorou je dôsledná odluka štátu od cirkvi. Zdá sa, že náboženskú slobodu, ktorá je individuálnou slobodou, niektorí členovia jeho vlády chápu ako kolektívnu slobodu určitých cirkví vstupovať do formovania charakteru štátu.

Je dobré, že veľmi skoro po Novembri 89 štát prestal zasahovať do vnútorných záležitostí cirkví a náboženských spoločností. Tento aspekt náboženskej slobody je dôležitým predpokladom pre plnohodnotné rešpektovanie základných práv a slobôd občanov. Moderné Slovensko však pre svoj úspech potrebuje aj čím väčšiu nezávislosť štátu na vplyve cirkví. Ak má byť Slovensko bezpečným a dôveryhodným priestorom, ktorý naplno využíva tvorivý potenciál ľudí rôzneho filozofického a náboženského zmýšľania, musí byť štát dôsledne slobodný a nezávislý na vplyve cirkví. Práve tento druhý a nemenej dôležitý aspekt náboženskej slobody je prvými krokmi novej vlády spochybnený a ohrozený.

Veľmi dobre to ilustruje príklad s úspešným útokom niektorých cirkví na používanie termínu „rodová rovnosť“ v dokumentoch štátu. Tento útok sa zakladá na dogmatických východiskách katolíckej cirkvi, ku ktorým sa na Slovensku pripojilo aj niekoľko ďalších kresťanských cirkví. Hlavným argumentom náboženských odporcov tejto terminológie je ich teologické presvedčenie. Na toto presvedčenie majú samozrejme právo a môžu ho slobodne šíriť. Problém však nastáva vo chvíli, keď prepadnú presvedčeniu, že ich teologické presvedčenie reprezentuje väčšinu obyvateľov štátu a preto sa mu musí prispôsobiť aj štátna legislatíva.

Na prvý pohľad sa to môže zdať pomerne presvedčivé. Väčšina si to tak praje, preto by to politici mali akceptovať. Aj v sekulárnom štáte. Má to však háčik. Dogmatické princípy v katolíckej cirkvi nie sú výsledkom demokratického procesu, nehlasuje sa o nich a nie sú ani predmetom širokej interdisciplinárnej odbornej vedeckej diskusie. Sú výsledkom rozhodnutí hierarchov a ako také sú vnútorným systémom cirkevných autorít vnútené aj ľuďom, ktorí sa k danej cirkvi hlásia ako náboženské pravdy, o ktorých sa nediskutuje.

Ak sa takto vzniknuté ideologické princípy vďaka niektorým politikom stávajú súčasťou štátnych politík, znamená to vážne ohrozenie princípu sekulárneho štátu. Nová vláda má vo svojom programovom vyhlásení, že „zabezpečí otvorený a vecný dialóg o postavení cirkví a ich financovaní s cieľom nájsť efektívnu podobu spolupráce s cirkvami a ich financovania.“ Jej prvé kroky žiaľ nenaznačujú, že by mala záujem na skutočne celospoločenskom otvorenom a vecnom dialógu. Akokoľvek, či s novou vládou, alebo bez nej, diskusia na túto tému bude pokračovať a malo by byť v záujme vlády Igora Matoviča, aby sa do tejto diskusie zapájala konštruktívne a v duchu stále nesplnenej požiadavky Novembra 89.

Ondrej Prostredník

teológ a publicista

Člen predsedníctva Progresívneho Slovenska