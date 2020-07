Joch verí, že ideál katolíckej rodiny sa presadí evolučne

Minister Krajniak si do vedenia Inštitútu pre výskum práce a rodiny, ktorý patrí pod jeho ministerstvo, vybral Romana Jocha.

V jeho profesijnom životopise nevidno zmienky o tom, že by sa venoval téme rodiny. To však neznamená, že nemá názor na rodinu. Má ho a je veľmi vyhranený. Preto je na mieste otázka, ako sa premietne do jeho práce v štátnej inštitúcii, ktorá má za úlohu podieľať sa na tvorbe rodinných politík.

Jeho názory na rodinu ovplyvňuje apokalyptická predstava, že kresťanstvu v Európe hrozí koniec. Ako respondent pre diplomovú prácu Magdalény Hůlkovej „Krize křesťanského pojetí rodiny a role katolické církve“ sa Joch vyjadril: „Tzn., já nemám obavu o budoucnost křesťanství, nebo katolicismu na jižní polokouli. Tam je to dynamické náboženství, ta budoucnost tam bude skvělá. Ale je dost možné, že budoucnost křesťanství v Evropě bude velice bídná. Zatím to tak vypadá. Tím pádem budoucnost Evropy bude bídná. Bude to skanzen se spoustou krásných památek, kde bude pár starých lidí, bezdětných, kteří budou sedět na lavičkách. A mladí prosperující, bohatí černí Afričané, Indové a Číňané z východní Asie sem budou jezdit a fotit nás jakožto muzeum.“

Napriek tejto apokalyptickej vízii, prechováva vieru v evolučný potenciál katolíckej rodiny. Očakáva, že v 21. storočí budeme svedkami návratu patriarchálnej rodiny. Vychádza z toho, že „netradičný“ model rodiny vedie k menšiemu počtu detí a preto sa hodnoty týchto rodín nemôžu úspešne prenášať na ďalšie generácie a šíriť. Očakáva, že tento model „sám sebe eliminuje z populace“ – ako uviedol vo výskumnom rozhovore pre spomínanú diplomovú prácu.

Naopak hodnoty katolíckych rodín sa vďaka ich mnohodetnosti môžu úspešne šíriť a presadzovať. Joch očakáva „že se to všechno vyřeší evolučně a to demografií, jak jsem řekl. Prostě lidi, kteří kladou důraz na rodinu, budou mít více dětí, většina jejich dětí přijme za své názory svých rodičů. Tím pádem budou mít také víc dětí. Procento tohoto názoru se bude z generace na generaci zvyšovat. Zatímco lidé bez ideálu tradiční rodiny budou mít dětí méně, nebo žádné. Tzn., nebudou komu předávat svůj světonázor.“

A ako vidí budúci výskumník sekulárneho štátneho výskumného inštitútu budúcnosť sekularizovanej Európy? „Já si myslím, že to co bychom mohli nazvat, jako sekularizovanou evropskou populací se bude nenásilně demograficky zmenšovat na základě demografických trendů.“

Nuž, je to zvláštna vízia. Podľa mňa aj protirečivá, keďže to, čo Joch označuje ako súčasný „netradičný“ model rodiny, sa vyvinulo práve z toho, čo on označuje ako „tradičný“, či „katolícky“ model. Inštitút pre výskum práce a rodiny má dnes ešte veľmi sympatické heslo na svojej webovej stránke: „Integrujúcim rámcom našich aktivít i našej angažovanosti sú základné hodnoty slobody, rovnosti, solidarity, rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, podpora a ochrana ľudských práv.“ To, ako dlho tam táto deklarácia zostane, bude lakmusovým papierom ďalšieho smerovania rodinných politík na Slovensku.

Ondrej Prostredník

teológ a publicista

člen predsedníctva Progresívneho Slovenska