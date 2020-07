No tak tú Polckovú vyhoďte, keď vám tak vadí!

Anna Polcková sa stala terčom najnovšieho verejného vyjadrenia evanjelických biskupov. V diplomaticky zvolenom tóne jej dávajú najavo, že by mala odísť z cirkevnej služby.

Vraj im progresívne kresťanstvo obhajujúce práva menšín, vrátane sexuálnych, pripomína obdobie, keď evanjelická cirkev kolaborovala s pokrokármi komunizmu.

Tak ja vám teda poviem, čo vaše stanovisko pripomína mne. Úplne ste zradili dedičstvo evanjelikov na Slovensku. Vo svojej izolácii od zvyšku svetového luteranizmu ste sa stali autoritárskymi slabochmi, ktorí poškuľujú po moci katolíckych hierarchov. V záujme zachovania smradľavých stojatých vôd cirkvi z nej vyháňate šťuky a chránite kaprov rozvaľujúcich sa v bahne jalových tradícií. Štvete ľudí s víziou tak, ako našich predkov do exilu štvali inkvizítori v 17. storočí. Uzurpujete si právo robiť z evanjelickej cirkvi dogmatický monolit, pričom ona vznikla práve z protestu proti takým, ako ste vy.

Môžete sa tváriť ako strážcovia biblickej pravdy, koľko chcete. Nepomôže vám to. Vašim stanoviskom ste úplne na dreň odhalili vašu slabošskú stratégiu prežitia na katolíckom Slovensku, v ktorej sa zaliečate katolíckym biskupom. Vôbec nehovoríte ako evanjelici, ktorí pre svoju vieru riskovali nielen stratu politickej podpory, ale aj „čest, hrdlo, statek...“. Zdá sa mi, že už ani nemáte potuchy, čo tie slová luteránskej hymny znamenajú. Iba ich ručíte na cirkevných slávnostiach, keď spievate „Hrad prepevný“ v mylnej predstave, že to z vás robí luteránov.

Váš elaborát o sexuálnej etike sa svojou teológiou príliš ponáša na Ratzingerove tézy, že homosexualitu treba považovať za „vnútorne nezriadenú“. Blahoželám vám. Možno vás za to kooptujú do KBS.

Vôbec ste nerozpoznali, o čo ide dnes na Slovensku. Nová vláda do štátnych inštitúcii dosadzuje bigotných katolíkov. Do zákonov sekulárneho Slovenska, ktoré jediné môže byť garanciou náboženskej slobody aj pre luteránov, presadzujú princípy katolíckeho katechizmu. Vatikánskou zmluvou si vydobyli privilegované postavenie a chcú hovoriť do tvorby všetkých zákonov. Súčasný minister práce a sociálnych vecí vykonáva ich priania, keď z existujúcej legislatívy odstraňuje pojem rodová rovnosť tak, aby sa im to páčilo. Brzdia všetko, čo zo Slovenska môže urobiť modernú a prosperujúcu krajinu. V tichosti podporujú farára Kuffu, ktorý šíri bludy a straší ľudí dženderom. Vám, evanjelickým biskupom, nedochádza, ako im v tom asistujete, keď robíte hon na ľudí, ktorí sú jediným svetielkom nádeje pre veľkú časť evanjelikov na Slovensku?

Namiesto toho, aby ste sa postavili na stranu ochrany menšinových práv a slobôd, ktoré garantujú náboženskú slobodu aj menšine luteránov, ktorých zastupujete, podkopávate tento základný pilier modernej spoločnosti. Čo si myslíte, že si tým u katolíckych biskupov vybavíte ochranu pre evanjelikov? Moja mama toho už veľa nenahovorí, ale jedna z vecí, na ktorú z detstva spomína, je to, ako od svojich spolužiačok za vojnového Slovenského štátu počúvala: „Najprv pôjdu Žida páni, a za nimi luteráni!“

No tak tú Polckovú vyhoďte, keď vám tak vadí! Ale nezabudnite, účet za toto stanovisko vám mnohí evanjelici vystavia v budúcoročnom sčítaní ľudu.

Ondrej Prostredník

teológ a publicista

člen predsedníctva Progresívneho Slovenska