Neverte im, keď vám hovoria, že vaše prejavy lásky, vernosti a vzájomnej podpory sú ohavnosťou. Láska nie je hriech. Láska odzbrojuje to, čo je v našom živote zlé a premáha to dobrom.

Niečo vám tu teraz odcitujem. Je to môj pozdrav pre dnešný Duhovy PRIDE Bratislava:

„Ak by som rozdal všetok svoj majetok, a ak by som vydal svoje telo, aby som sa mohol chváliť, no lásku by som nemal, nič by mi to neosožilo. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevystatuje a nenadúva; nespráva sa neslušne, nehľadá svoj prospech, nerozčuľuje sa, nepočíta krivdy; neraduje sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy; všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa a všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne; proroctvá sa pominú, jazyky umĺknu, poznanie bude prekonané.“

Kto takto miluje, nech sa nenechá mýliť nenávisťou, strachom a opovrhnutím.

Áno, mnohí z vás veľmi dobre vedia, že citované slová sú z Biblie a sú od toho istého autora, ktorým sa mnohí kresťania oháňajú, keď vám nakladajú nezmyslené bremeno zrieknutia sa vlastnej sexuality. Nevšímajte si ich. To oni sa spreneverujú láske, keď popierajú jej všetko presahujúce prikázanie.

Slovensko potrebuje viac bezpodmienečnej lásky. Tak ľahko sa nechávame strhávať k podozrievaniu, opovrhnutiu a strachu z práv iných. Tak často naše povolanie k ľudskosti relativizujeme tým nebezpečným: „mám Ťa rád, ale...“

Ak tí, ktorí šírenie lásky majú takpovediac v popise práce, v tomto poslaní zlyhávajú, musia sa tejto úlohy ujať tí, ktorí bezpodmienečnú lásku vedia rozdávať a prijímať ju.

Dnes ich žiaľ nemôžem stretnúť v uliciach Bratislavy. Som však presvedčený, že v našom meste ich je opäť o niekoľko tisíc viac ako pred rokom.

#HappyPRIDE!