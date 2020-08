Lukašenko: od bojovníka proti korupcii k diktátorovi

Musí skončiť. Posledný európsky diktátor, ako Lukašenka zvyknú právom označovať komentátori, má svoje dni pri moci zrátané. Ľudia v Bielorusku každým dňom ukazujú, že im dochádza trpezlivosť.

Verím, že tento zápas dotiahnu do konca a držím im palce. Vlna solidarity s hnutím za slobodné Bielorusko medzi ľuďmi na Slovensku nie je náhodná. Sympatie vzbudzuje medzi nami, generáciou Novembra 89, ale aj medzi mladšou generáciou, ktorá sa u nás nedávno zmobilizovala okolo hnutia Za slušné Slovensko. Diktátori, rovnako ako ich soft verzie chcejúce uniesť štát cez skorumpovaných štátnych úradníkov, vždy skôr alebo neskôr pocítia odpor ľudí v miere, ktorú nedokážu ustáť.

Podpora pre slobodné Bielorusko a odmietnutie Lukašenka má však v mojich očiach ešte jeden dôležitý odtieň. Aby som vám ho ukázal, vezmem vás trochu späť do histórie.

Tvár boja proti korupcii

„Chudobní a okradnutí ľudia mali po prvýkrát príležitosť zvoliť si na najvyšší post niekoho, ako sú oni a ľudia rozhodli.“ Týmito slovami komentoval Lukašenko svoje prvé volebné víťazstvo v roku 1994. Ako v dobovom článku s titulkom „Bielorusi si zvolili populistu v nádeji na lepší život“ uvádza New York Times, Lukašenkova politická hviezda začala stúpať rok predtým, keď sa stal tvárou boja proti korupcii. Prieskumy v tej dobe hovorili, že predseda tzv. „proti-gangsterskej“ komisie, ktorú zriadil bieloruský parlament a ktorým sa stal práve Lukašenko, má obrovskú dôveru voličov a javí sa ako jediný, kto dokáže podniknúť rozhodné kroky na očistenie krajiny od korupcie na najvyšších priečkach štátu. Z titulu svojej funkcie zostavil a vláde predložil zoznam 70-tich vysokých štátnych úradníkov a ministrov s poukazom na ich korupčné pozadie. Vtedajšia vláda zoznam odmietla a činnosť komisie predčasne ukončila. To Lukašenkovi zaistilo mimoriadnu popularitu a o pár mesiacov ho aj vynieslo do kresla prezidenta a šéfa vlády v jednej osobe.

„Nie som ani s ľavičiarmi ani s pravičiarmi, ale s ľuďmi a proti tým, ktorí ich okrádajú a klamú,“ vyhlasoval Lukašenko vo svojej volebnej kampani. Jeho boj proti korupcii a za ekonomickú stabilitu sa však stal zároveň bojom proti všetkým demokratickým princípom vyjadreným v základných občianskych právach a slobodách.

Chlieb za slobodu

Občania Bieloruska za relatívnu ekonomickú stabilitu závislú od ruskej ekonomiky draho platia stratou slobody a občianskych práv. Slobodné voľby, ktorým Lukašenko vďačí za svoje víťazstvo v roku 1994, teraz zmenil na frašku. Prenasleduje politickú opozíciu a jeho režim pošliapava ľudské práva. V krajine je vážne obmedzovaná náboženská sloboda na úkor tamojšej odnože ruskej pravoslávnej cirkvi. Lukašenko svojimi výrokmi podnecuje sympatie s neonacizmom, šíri antisemitizmus a homofóbiu. Keď ho nemecký minister zahraničných vecí Guido Westerwelle, ktorý sa otvorene hlásil k svojej homosexuálnej orientácii, v roku 2012 označil za posledného európskeho diktátora, odkázal mu, že „je lepšie byť diktátorom ako gejom“.

Protikorupčný étos nestačí

Toto je odtieň Lukašenkovho osobného príbehu, ktorý ma zvlášť desí, lebo príznaky ochoty obetovať základné práva a slobody na oltár boja proti korupcii a v mene lepšej ekonomickej situácie začínajú stále viac vytŕčať z étosu viacerých členov novej slovenskej protikorupčnej vlády. Verím však, že vlna podpory pre slobodné Bielorusko na Slovensku je sľubným signálom, že naša občianska spoločnosť je dosť silná na to, aby, keď to bude potrebné, včas opäť zodvihla svoj hlas.

Ondrej Prostredník

teológ a publicista

člen predsedníctva Progresívneho Slovenska

(Foto: EuroNews)