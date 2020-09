Štát na ochranu zdravia verejnosti nepotrebuje súhlas biskupov

„Takú vec štát nemôže urobiť bez ich súhlasu.“ Toto je posledná veta z vyjadrenia hovorcu Konferencie biskupov Slovenska Martina Kramaru.

Hovoril v ňom, že štát na obmedzenie zhromažďovania ľudí na bohoslužbách potrebuje súhlas biskupov.

Povedal to v situácii, keď ako spoločnosť stojíme pred obrovskou výzvou ako čo najúčinnejšie ochrániť verejnosť pred šírením ochorenia COVID-19. Štátne orgány medzi pripravované opatrenia na ochranu zdravia verejnosti zaradili aj zákaz verejných bohoslužieb. Po ostrom vyjadrení biskupov premiér Matovič zrazil päty, cez videohovor sa s nimi stretol a prejavil ochotu ustúpiť.

Čo táto situácia vypovedá o vzťahu cirkvi a štátu, ktorý je v súčasnosti opäť predmetom diskusie?

Prejavovanie viery na verejných bohoslužbách patrí medzi základné práva a slobody. Hovorca KBS svojim vyjadrením nepriamo upozornil na fakt, že štát pri opatreniach proti šíreniu ochorenia COVID-19 siahol aj na základné právo prejavovať vieru na verejných bohoslužobných zhromaždeniach. K tomuto upozorneniu však primiešal dráždivú esenciu, ktorou naznačuje, že pri tomto konkrétnom obmedzení práv občanov Slovenskej republiky štát vstupuje do autonómie a zvrchovanosti katolíckej cirkvi.

A presne toto je dotyková plocha, ktorá naplno odhaľuje povedomie prevahy katolíckej cirkvi vo vzťahu k štátu. Právnici vedú spor o tom, či cirkev naozaj má právo podmieňovať rešpektovanie zákazu bohoslužieb predchádzajúcim súhlasom biskupov. Na jednej strane stojí autonómia cirkví, ktorú im štát garantuje ústavou. Na druhej strane stojí ústavný princíp, že aj právo na náboženskú slobodu môže štát obmedziť, napr. aj v záujme ochrany zdravia. Môže to však robiť len prostredníctvom zákona.

K tomu mám tieto dve pozorovania.

Spôsob, akým štát obmedzuje viaceré práva a slobody občanov v záujme ochrany zdravia v čase aktuálnej pandémie je naozaj hektický a nie vždy v súlade s ústavou. Na to upozornila ombudsmanka, prezidentka a mnohí ľudskoprávni aktivisti. Je to dôležitá téma a bolo by skvelé, keby sa aj cirkvi zapojili do tejto debaty a postavili sa napr. aj na stranu žien, ktoré pre opatrenia štátu mali a asi aj budú mať sťažený prístup k interrupciám; či na stranu párov rovnakého pohlavia, ktoré pre absenciu právneho uznania ich spolužitia majú pre koronaopatrenia sťažený a často znemožnený cezhraničný kontakt; alebo na stranu migrantov, ktorí pre absenciu solidarity členských štátov EÚ v čase pandémie zostávajú ponechaný napospas prevádzačom a obchodníkom s ľuďmi. Upozornenia na tieto úskalia pri obmedzovaní práv a slobôd zo strany štátu z úst predstaviteľov cirkví žiaľ nepočuť.

Druhé pozorovanie: Ak platí, že základné práva a slobody možno obmedziť v záujme zdravia a bezpečnosti zákonom, odkiaľ berú katolícki biskupi odvahu vyhlasovať, že taký zákon môže byť prijatý len s ich súhlasom? Áno, je iste dobrou legislatívnou kultúrou, keď sa pripravuje zákon, hoc aj v skrátenom konaní, že jeho dopady navrhovatelia a zákonodarca prerokujú s dotknutými. Ústavou garantovaná autonómia cirkví však určite neznamená, že zákonodarca si musí od cirkví žiadať súhlas na to, aby nejaký zákon schválil.

Tým, že premiér Matovič otočil a po ostrých výhradách biskupov im sľúbil ústupky, odhalil nielen nedostatok citu a schopnosti vládnuť v krízovej situácii, ale aj absenciu základného povedomia o ústavnom postavení cirkví a náboženských spoločností v sekulárnom štáte.

Ondrej Prostredník

teológ a publicista

člen predsedníctva Progresívneho Slovenska