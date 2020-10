Pápež podporou spolužitia gejov a lesieb spustil v cirkvi progresívnu revolúciu

Tento pápežov odkaz sa slovenským katolíckym biskupom nebude páčiť. Ani tým evanjelickým. Spolu s ostatnými predstaviteľmi cirkví v tejto téme držia jednotnú a pre dotknutých ľudí zraňujúcu líniu.

Gejov rešpektujeme, ich spolužitie však považujeme za nezriadené a za urážku Boha.

Ústretové vyjadrenia pápeža Františka na adresu homosexuálov nie sú novinkou. Doteraz sa však konzervatívnym vykladačom pápežových výrokov vždy darilo nejak vykorčuľovať a udržať jeho progresívne postoje v medziach oficiálneho katolíckeho učenia.

To sa dnes zmenilo. Na festivale v Ríme dnes premietli dokumentárny film Francesco, ktorý zachytáva dlhší úsek pápežovho života a mapuje jeho vyjadrenia k sociálnym a etickým témam ako sú utečenci a migranti, chudobní, postavenie žien v spoločnosti a aj postavenie LGBTI ľudí.

V časti, kde pápež uvažuje o pastorálnej starostlivosti cirkvi o homosexuálov, film obsahuje aj toto vyjadrenie: “To, čo musíme vytvoriť, je zákon o civilných zväzkoch. Tak budú mať právne krytie. Postavil som sa za to.“

Neslýchané. Je to v rozpore nielen s oficiálnym postojom cirkvi k manželstvu, ktorý za plnohodnotné manželstvo neuznáva ani civilný zväzok muža a ženy. Je to však aj v príkrom rozpore s učením katolíckeho katechizmu o spolužití osôb rovnakého pohlavia. Veď napokon si to nemusíme nijako zvlášť pripomínať. Verejný diskurz u nás počnúc homofóbnym referendom v roku 2015 je preplnený úpornou snahou zvrátiť na Slovensku prijatie zákona o životnom partnerstve.

Treba však pripomenúť, že aj sám pápež k tomuto vyjadreniu musel dospieť vnútorným vývojom. Ešte v roku 2013 vo svojej knihe „Na nebi a na zemi“ síce nezavrhol možnosť podpory civilným zväzkom, ale jasne povedal, že zákony, ktoré „pripodobňujú“ homosexuálne vzťahy k manželstvu, sú „antropologickou regresiou“ a hovoril o obavách, že ak takéto páry získajú možnosť adoptovať si deti, bude to mať pre ne dôsledky. Zopakoval vtedy obvyklú argumentáciu, že deti potrebujú mužský a ženský vzor, aby tvarovali ich identitu.

Teraz ho však dokumentárny film zobrazuje, ako stojí zoči voči otcovi, ktorý žije so svojim partnerom a spolu vychovávajú deti. A autor filmu krásne ukazuje, ako v priamom ľudskom kontakte už nedokázal zopakovať onú chladnú dogmatickú teóriu. Presne o tom to celé je. Keď sa láskavo a s porozumením dotknete života ľudí, ktorí ako dve mamy alebo dvaja otcovia vychovávajú svoje deti v plnej zodpovednosti a láske, pochopíte, že nemôžete inak, len ich akceptovať a pomôcť im získať všetky práva, ktoré na ochranu svojho spolužitia potrebujú.

Ktovie ako budú konzervatívni vykladači progresívneho pápeža Františka korčuľovať pri tomto jeho výroku. Možno povedia, že František mal na mysli, to, čo navrhujú mnohí konzervatívni katolíci aj na Slovensku, totiž riešenie sériou individuálnych občianskych zmlúv.

Ja si však myslím, že tento pápežov výrok už nedokážu vysvetliť inak, ako jeho otvorenosť pre civilné životné partnerstvá homosexuálov. A to bude skutočne progresívna revolúcia v katolíckej cirkvi. Spustia ju tí, ktorým je láskavý pápežov postoj bližší, ako odsudzujúce dogmy.

Ondrej Prostredník

teológ a publicista

člen predsedníctva Progresívneho Slovenska