Veriaci gej – je vôbec niečo také možné?

Ako vyzerá hľadanie prieniku medzi homosexualitou a vierou v slovenskom kontexte? Čo sa dá robiť, aby sa veriaci LGBTI ľudia s týmto napätím vyrovnali?

Prečo cirkev neustále ubližuje ľuďom “konverznými terapiami”? Majú sa veriaci LGBTI ľudia na Slovensku na koho obrátiť? Nachádzajú pochopenie aj vo vnútri cirkvi? Ako je možné, že slovenské kresťanské prostredie je k LGBTI ľuďom hostílnejšie ako kresťanstvo, ktoré nám ukazuje samotný pápež? O týchto a ďalších témach sme diskutovali s Dávidom Marcelom, vyštudovaným teológom, ktorý sa angažuje v teplom kresťanskom združení SIGNUM – Dúhoví kresťania.

“Dostal som na výber. Vedel som, že musím odísť z formačného kňazského procesu. Otázka však bola, či odídem dobrovoľne, potichu, alebo odídem s nejakým záznamom na papieri, ktorý bude možno neskôr použiteľný proti mne… Mne sa zrútil svet. Nevedel som, čo ďalej. To vysvetľovanie blízkym, kamarátom, vo farnosti – musím priznať, spamätával som sa z toho dosť dlho. Dva-tri roky som mal dosť ťažké obdobie. Prejavilo sa to rôznymi psychosomatickými prejavmi. Nevedel som, čo sa so mnou deje. Až neskôr som si uvedomil, že mám vážne stavy depresie a úzkosti“, prezradil nám Dávid Marcel v novej časti Pestrého podcastu v súvislosti s reakciou cirkevného vedenia na jeho sexuálnu orientáciu.

“Som svedkom toho, ako mnohí moji blíki, kamaráti a kamarátky, opúšťajú cirkev práve kvôli takémuto hostilnému, nepriateľskému postoju. Počúvame rôzne vyjadrenia od kazateľov, sú tu rôzne spolky a združenia, ktoré propagujú „liečenie“, alebo nejaké tie „terapie“. Toto všetko v ľuďoch len prehlbuje ich vnútorný konflikt a vedie ich k rozchodu s cirkvou.“ Aj toto je určite jeden z dôvod, prečo sa Dávid angažuje v združení SIGNUM – dúhoví kresťania, v ktorom sa snažia vytvoriť bezpečný priestor pre veriacich LGBTI ľudí.

Ale aj v slovenskom katolíckom prostredí sa nájdu otvorene zmýšľajúci kňazi, ktorí v prvom rade v každom vidia človeka, ktorý má právo na šťastný a plnohodnotný život. Aj Dávid si spomína na kňaza, ktorý mu pomohol. „Všimol si, že niečo so mnou nie je v poriadku, že sa trápim. A povedal mi jednu šokujúcu vec: Dávid, nájdi si priateľa. Ja som to dovtedy úplne odmietal. Po seminári som bol presvedčený, že homosexualita je zlá, je to hriech, takto nechcem žiť. To spôsobovalo ten vnútorný konflikt vo mne. Prešiel som si osobnostnými krízami, aj krízami vo viere. Práve tento kňaz, aj tým, že bol taký žoviálny, ľudský, on ma postupne naučil tomu ako sa mať rád. Neustále mi opakoval: Nauč sa mať rád sám seba.“

Vypočujte si celý rozhovor, ktorý sa snaží prispieť k tak potrebnému dialógu (nielen) v slovenskom cirkevnom prostredí.

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/940275502&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&visual=true

