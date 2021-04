Sú letniční kresťania hrozbou pre spoločnosť?

Túto otázku si asi položilo viacero ľudí po vypočutí rozhovoru Michala Havrana s Braňa Dobšinského v utorkovom vydaní podcastu Ráno nahlas.

Nesporne je mnoho ľudí, ktorí majú osobnú negatívnu skúsenosť s niektorými letničnými alebo charizmatickými zoskupeniami. Zažili autoritárske praktiky duchovných lídrov hraničiace s manipuláciou a len s veľkými problémami sa z nich dokázali vyslobodiť. Mnohí zažili odcudzenie svojich najbližších po tom, čo sa pridali k niektorej z týchto skupín. O to naliehavejšia je otázka, čo sa môže stať, keď sa takíto lídri stanú politikmi s veľkým vplyvom na život každého jedného z nás.

Poznáte ten stereotyp, ktorý sa veľmi rýchlo rozšíril v súvislosti s migračnou krízou v roku 2015. Vraj každý terorista je moslim. Je to veľmi nebezpečný stereotyp, ktorý je navyše nepravdivý a v ľuďoch, ktorí ho tak ochotne prevzali a šírili, vybudoval strach z islamu ako takého. V skutočnosti je to omnoho zložitejšie. Platí, že väčšina teroristických skupín a aj takzvaní osamelí vlci sa inšpirujú extrémistickými odnožami islamu. Zároveň však platí, že veľká väčšina moslimov sú mierumilovní ľudia, ktorí nemajú žiadne krvavé a svetovládne ambície. Okrem toho platí, že máme zdokumentovaných nemálo prípadov, kde sa teroristi odvolávali na extrémistické kresťanské interpretácie sveta. Naučiť sa toto rozlišovať je kľúčom k riešeniu pokojného spolunažívania v dnešnom globalizovanom svete.

Dovolím si vytvoriť analógiu medzi týmto stereotypom a tým, čo ako vedľajší produkt mohlo vzísť zo spomínaného rozhovoru o letničiaroch a charizmatikoch na Slovensku a vo svete. Ľudia, ktorí poznajú moju teologickú prácu vedia, že som zástancom dialógu medzi etablovanými cirkvami a charizamtickými a letničnými hnutiami, ktoré sa na Slovensku začali formovať najmä po roku 1989. Nazdávam sa totiž, že jedine poctivý teologický dialóg môže predísť radikalizácii týchto hnutí. Venoval som tomu niekoľko svojich teologických prác a moja habilitačná práca je kritickým zhodnotením letničných teologických postojov ku konceptu cirkvi. Ak niekto prispieva k vytvoreniu stereotypu, že každý charizmatik je teokrat, teda človek túžiaci po vytvorení štátu, ktorý sa riadi teológiou určitej náboženskej skupiny, tak som na to citlivý. Je to totiž omnoho zložitejšie.

Uvediem príklad, ktorý azda pomôže vniesť viac svetla do tejto dôležitej témy. Lebo áno – a v tom má Michal Havran pravdu – v slovenskej politike sú letničiari, ktorí pre ústavnú definíciu Slovenskej republiky ako sekulárneho štátu predstavujú ohrozenie. Ale zďaleka to neplatí o všetkých letničiaroch a charizmatikoch na Slovensku. A toto rozlišovanie považujem za rozhodujúce pre pokračujúcu diskusiu o tejto dôležitej téme.

Tým príkladom je práca letničnej farárky Emily Swan. Bez toho, aby sa vzdala svojej letničnej spirituality, dokázala sa kriticky postaviť k mocenským ambíciám hnutia, z ktorého vzišla. Sama teraz vedie jedno z charizmatických zoskupení Blue Ocean Faith, ktoré kladie dôraz na inklúziu. Spolu s ďalším autorom napísala knihu Solus Jesus: A Theology of Resistance (Jedine Kristus: Teológia odporu), v ktorej odkrýva prepojenia niektorých letničných a charizmatických lídrov na hnutie Siedmych vrchov, ku ktorému sa hlásia aj viacerí slovenskí politici s duchovným pozadím v charizmatickom a letničnom hnutí. Základom filozofie hnutia siedmych vrchov je predstava, že cirkev sa vzdala vplyvu vo svete a úlohou charizmatických a letničných skupín je teraz tento vplyv znovu získať v siedmich kľúčových oblastiach. Medzi nimi sú napr. aj oblasť politiky, či vzdelávania, ale aj médií.

Zakladateľ hnutia Loren Cunningham sa pritom odvoláva na svoju víziu, ktorú mal na svojej chate v roku 1975. Tvrdí, že vákuum, ktoré vzniklo v oblastiach, ktoré cirkev opustila ako sféry svojho vplyvu, vyplnili démonské mocnosti. Toto tvrdenie teda interpretuje koncept sekulárneho štátu, ktorý je nábožensky neutrálny, ako vládu diabla a zlých mocností. To je veľmi nebezpečná filozofia, ktorá vlastne vyzýva na demontáž sekulárneho štátu. Na okraj treba poznamenať, že Loren Cunningham je človekom s nemalým vplyvom na globálny kresťanský program práce s mládežou, ktorý má svoju pobočku aj na Slovensku a volá sa Youth With A Mission (Mládež s misiou) a jeho úzkym spolupracovníkom je Bill Bright, ktorý stojí za vznikom kresťanskej organizácie pre prácu so študnetmi Campus Crusade for Christ (Kresťanská krížová výprava v univerzitných internátoch za Krista – hoci na Slovensku to takto nikto nepreloží a oficiálny názov slovenskej pobočky je Hlas pre Krista).

Fakt, že táto kritika prichádza zvnútra charizmatických a letničných zoskupení nie je ojedinelou výnimkou a aj v slovenských zoskupeniach s takouto spiritualitou je množstvo ľudí, ktorí sa kriticky pozerajú na tieto teokratické ambície kresťanov. Bolo by užitočné, keby sa aj v Slovenskom prostredí zmobilizovali charizamtickí a letniční kresťania, ktorí nesúhlasia s filozofiou hnutia Siedmich vrchov a ukázali širšej spoločnosti, že stereotyp „čo charizmatik to teokrat“ neplatí.

Ondrej Prostredník

teológ a publicista

člen predsedníctva Progresívneho Slovenska